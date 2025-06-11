Сахиб Мамедов: Армения создает юридические препятствия возвращению азербайджанцев на родину

Сахиб Мамедов: Армения создает юридические препятствия возвращению азербайджанцев на родину

Армения создает искусственные юридические препятствия для азербайджанцев, желающих вернуться на родину.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель исполнительного комитета Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов на брифинге о проектах, реализуемых в направлении "Возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, одним из наиболее важных вопросов остается защита прав депортированных народов. "Права депортированных азербайджанцев начали признаваться на уровне общества, а также на государственном уровне. Глава государства уделяет этому вопросу внимание. Обсуждения этой темы в Милли Меджлисе являются показателем этой поддержки. В то же время деятельность неправительственных организаций в этом направлении также дает важные результаты", - отметил Мамедов

Он подчеркнул, что армянская сторона занимается созданием различных юридических и административных препятствий для реализации права азербайджанцев на возвращение.

"Они создают искусственные юридические препятствия для тех, кто хочет вернуться на родину. Это свидетельствует об их озабоченности по этому вопросу. Достижения, которые были достигнуты в этой области, являются весьма значимыми, и роль институтов гражданского общества в этих успехах весьма велика", - добавил он.