О нас

Сахиб Мамедов: Армения создает юридические препятствия возвращению азербайджанцев на родину

Сахиб Мамедов: Армения создает юридические препятствия возвращению азербайджанцев на родину Сахиб Мамедов: Армения создает юридические препятствия возвращению азербайджанцев на родину
Внутренняя политика
11 июня 2025 г. 11:12
Сахиб Мамедов: Армения создает юридические препятствия возвращению азербайджанцев на родину

Армения создает искусственные юридические препятствия для азербайджанцев, желающих вернуться на родину.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель исполнительного комитета Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов на брифинге о проектах, реализуемых в направлении "Возвращение в Западный Азербайджан".

По его словам, одним из наиболее важных вопросов остается защита прав депортированных народов. "Права депортированных азербайджанцев начали признаваться на уровне общества, а также на государственном уровне. Глава государства уделяет этому вопросу внимание. Обсуждения этой темы в Милли Меджлисе являются показателем этой поддержки. В то же время деятельность неправительственных организаций в этом направлении также дает важные результаты", - отметил Мамедов

Он подчеркнул, что армянская сторона занимается созданием различных юридических и административных препятствий для реализации права азербайджанцев на возвращение.

"Они создают искусственные юридические препятствия для тех, кто хочет вернуться на родину. Это свидетельствует об их озабоченности по этому вопросу. Достижения, которые были достигнуты в этой области, являются весьма значимыми, и роль институтов гражданского общества в этих успехах весьма велика", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sahib Mammadov: Armenia creating legal obstacles for return of Azerbaijanis to their homeland
Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: Ermənistan doğma vətənlərinə qayıtmaq istəyən azərbaycanlılar üçün süni çətinliklər yaradır

Другие новости из категории

Айгюн Алиева: НПО очень активны по теме возвращения в Западный Азербайджан
Айгюн Алиева: НПО очень активны по теме возвращения в Западный Азербайджан
11 июня 2025 г. 10:41
Многонациональные учения Безграничное братство-IV пройдут в сентябре в Азербайджане
Многонациональные учения "Безграничное братство-IV" пройдут в сентябре в Азербайджане
11 июня 2025 г. 09:32
Представитель МЧС принял участие в Глобальной платформе ООН в Женеве
Представитель МЧС принял участие в Глобальной платформе ООН в Женеве
10 июня 2025 г. 19:39
Воинское звание курсанта приравняют к званию солдата
Воинское звание курсанта приравняют к званию солдата
10 июня 2025 г. 16:18
Президент Азербайджана утвердил соглашение о безвизе с Китаем
Президент Азербайджана утвердил соглашение о безвизе с Китаем
10 июня 2025 г. 15:44
На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 889 га
На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 889 га
10 июня 2025 г. 15:03
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания ГТК в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания ГТК в Баку
10 июня 2025 г. 14:05
В Азербайджане отметят 130-летие Мустафы Топчибашева
В Азербайджане отметят 130-летие Мустафы Топчибашева
10 июня 2025 г. 13:12
В Нахчыване рассказали о состоянии 17 человек, предположительно отравившихся донером - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
ФотоВ Нахчыване рассказали о состоянии 17 человек, предположительно отравившихся донером - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
9 июня 2025 г. 12:52
По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям передана продовольственная помощь по случаю Гурбан байрамы
ФотоПо инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям передана продовольственная помощь по случаю Гурбан байрамы
9 июня 2025 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi