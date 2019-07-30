Сафа Мирзоев: Мы стараемся привлечь в ТюркПа Узбекистан и Туркменистан

"Азербайджан добился больших и прекрасных достижений в Парламентской Ассамблее ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

По его словам, одной из основных направлений деятельности парламента являются международные связи: "Эта работа ведется преимущественно в двух направлениях. Первое, Милли Меджлис сейчас в той или иной степени сотрудничает с 11 международными парламентскими организациями. Мы являемся членами большинства из них.

Второе, делегации Милли Меджлиса осуществляют широкую деятельность в ряде международных организаций. Например, на ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая прошла в июле в Люксембурге, азербайджанская делегация достигла прекрасных результатов. В резолюции Ассамблеи по замороженным конфликтам впервые Азербайджан был назван в числе других стран. Раньше в результате деятельности армянского лобби Азербайджан отделяли. Украина, Грузия, Молдова шли вместе, а Азербайджан даже не упоминался, шел как нагорно-карабахский конфликт. Это очень большое достижение".

Руководитель Аппарата Милли Меджлиса коснулся деятельности Азербайджана в Парламентской Ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА): "Хотя ТюркПА небольшая организация, для Азербайджана это очень важная структура. Нашей делегацией в ТюркПА руководит спикер Милли Меджлиса Октай Асадов. Уже сам этот факт показывает значимость ТюркПА для Азербайджана. Это важная платформа для объединения тюркоязычных государств. Мы стараемся привлечь в ТюркПА Узбекистан и Туркменистан".