Садраддин Исмаилов: Шушинская декларация заложила прочную основу взаимоотношений Азербайджана и Турции

Шушинская декларация заложила прочную основу взаимоотношений между Азербайджаном и Турцией.

Шушинская декларация заложила прочную основу взаимоотношений между Азербайджаном и Турцией.

Об этом сотрудник информационного агентства Report, политический эксперт Садраддин Исмаилов заявил на круглом столе, посвященном 5-летию Меморандума о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией.

Он подчеркнул, что документ соответствует Конституциям обеих стран, международным нормам и Уставу ООН, и взаимное стратегическое сотрудничество между азербайджанскими и турецкими СМИ также основано на этом документе:

"Документ предусматривает территориальную целостность и суверенитет, совместную борьбу с терроризмом, координацию шагов во внешней политике и прочие вопросы, что предоставляет СМИ массу возможностей для совместной работы. Новости, аналитика и статьи о культуре Турции часто встречаются в азербайджанской прессе".

Эксперт также рассказал о публикации в азербайджанских СМИ заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, имеющих региональное и глобальное значение. "Кроме того, борьба Турции с терроризмом постоянно находится в повестке дня азербайджанской прессы. В последние годы турецкие СМИ также проявляют интерес к событиям в Азербайджане".

С.Исмаилов обратил особое внимание на объективное освещение турецкими СМИ событий в период 44-дневной Отечественной войны, а также оперативное распространение заявлений президента Турции и других официальных лиц страны относительно Азербайджана и Южного Кавказа в послевоенный период.

Сотрудник ИА Report напомнил о выступлении президента Ильхама Алиева в 2023 году в связи с тем, что турки, в том числе азербайджанские турки, проживающие в других странах, не могут получать образование на родном языке. По словам эксперта, данный вопрос больше относится к Ирану, и турецкие СМИ акцентируют внимание на отсутствии школ с преподаванием на азербайджанском языке в Исламской Республике.

Политолог также подчеркнул, что между Азербайджаном и Турцией существуют совместные проекты в сфере культуры, в частности кинематографии.

В конце выступления С.Исмаилов не исключил, что подписание президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 1 февраля 2021 года Закона об утверждении вышеуказанного Меморандума о взаимопонимании может послужить примером для других членов Организации тюркских государств.