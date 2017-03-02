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    Садиг Гезалов назначен на новую должность в МВД

    В связи с этим подписан соответствующий приказ

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бывший начальник пресс-службы министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, полковник полиции в отставке Садиг Гезалов назначен на новую должность.

    Как сообщает Report, С.Гезалов назначен директором Фонда укрепления материально-технической и социальной базы органов внутренних дел МВД.

    Напомним, что согласно приказу, подписанному в январе этого года министром внутренних дел, генерал-полковником Рамилем Усубовым, начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Садиг Гезалов был отправлен в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Его удостоили почетной грамоты министерства. 

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