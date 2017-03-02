Садиг Гезалов назначен на новую должность в МВД

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бывший начальник пресс-службы министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, полковник полиции в отставке Садиг Гезалов назначен на новую должность.

Как сообщает Report, С.Гезалов назначен директором Фонда укрепления материально-технической и социальной базы органов внутренних дел МВД.

Напомним, что согласно приказу, подписанному в январе этого года министром внутренних дел, генерал-полковником Рамилем Усубовым, начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Садиг Гезалов был отправлен в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Его удостоили почетной грамоты министерства.