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Сабухи Гахраманов: Армяне тайно уничтожали природные ресурсы, прибегая к экологическому террору

Сабухи Гахраманов: Армяне тайно уничтожали природные ресурсы, прибегая к экологическому террору 14:22
Внутренняя политика
13 июня 2025 г. 15:11
Сабухи Гахраманов: Армяне тайно уничтожали природные ресурсы, прибегая к экологическому террору

Армяне совершили экологический терроризм в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, тайно уничтожая природные ресурсы.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил заместитель специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра в Ханкенди.

По его словам, в период оккупации армяне разграбили природные ресурсы на освобожденных территориях Азербайджана: "Серьезный ущерб был нанесен природным памятникам, заповедникам, лесным массивам и биоразнообразию, а сельскохозяйственные угодья приведены в негодность.

Гахраманов добавил, что в период армянской оккупации на освобожденных территориях активно велась эксплуатация полезных ископаемых, месторождений цветных и черных металлов, минеральных и пресных водных ресурсов. По его словам,земли, входящие в лесной фонд, подвергались разрушению, а флора и фауна систематически уничтожались.

"Кроме того, сотни тысяч закопанных мин стали серьезной экологической катастрофой для жителей этих территорий. В настоящее время активно продолжаются работы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов", - отметил он.

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Версия на английском языке Sabuhi Gahramanov: Armenians secretly destroyed natural resources, resorting to ecological terrorism
Версия на азербайджанском языке Səbuhi Qəhrəmanov: Ermənilər ekoloji terrorla təbii ehtiyatları gizli şəkildə məhv ediblər

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