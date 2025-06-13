Сабухи Гахраманов: Армяне тайно уничтожали природные ресурсы, прибегая к экологическому террору

14:22

Армяне совершили экологический терроризм в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, тайно уничтожая природные ресурсы.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил заместитель специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра в Ханкенди.

По его словам, в период оккупации армяне разграбили природные ресурсы на освобожденных территориях Азербайджана: "Серьезный ущерб был нанесен природным памятникам, заповедникам, лесным массивам и биоразнообразию, а сельскохозяйственные угодья приведены в негодность.

Гахраманов добавил, что в период армянской оккупации на освобожденных территориях активно велась эксплуатация полезных ископаемых, месторождений цветных и черных металлов, минеральных и пресных водных ресурсов. По его словам,земли, входящие в лесной фонд, подвергались разрушению, а флора и фауна систематически уничтожались.

"Кроме того, сотни тысяч закопанных мин стали серьезной экологической катастрофой для жителей этих территорий. В настоящее время активно продолжаются работы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов", - отметил он.