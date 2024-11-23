Сабина Салманова: Возвращение в Западный Азербайджан - одна из наших ключевых целей

Возвращение в Западный Азербайджан - одна из наших ключевых целей.

Возвращение в Западный Азербайджан - одна из наших ключевых целей.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат, член Инициативной группы Милли Меджлиса по возвращению в Западный Азербайджан Сабина Салманова на мероприятии на тему "Роль западных азербайджанцев в развитии Сумгайыта".

Она напомнила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно поднимал эту проблему на международных платформах, требуя восстановления прав западных азербайджанцев.

"Позиция главы государства основана на международном праве. Как отметил президент, мы вернемся в Западный Азербайджан мирным путем. У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Мы требуем только обеспечения безопасного и достойного возвращения наших соотечественников на исконные земли, соблюдения их имущественных прав, возвращения домов и земель в соответствии с международными нормами", - подчеркнула депутат.

Она отметила, что возвращение западных азербайджанцев на их родные земли - это не только историческая необходимость, но и важный шаг к восстановлению справедливости и защите их основных прав.

"Каждый человек имеет право жить на своей исконной Родине, и это право закреплено в международных конвенциях. Возвращение в Западный Азербайджан является одной из наших ключевых целей. Мы твердо убеждены, что благодаря дальновидной внутренней и внешней политике президента Ильхама Алиева день, когда наши соотечественники вновь обретут возможность вернуться на свою историческую землю, уже близок", - подчеркнула депутат.