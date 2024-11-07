Сабина Салманова: Проведение COP29 в Азербайджане - очередное проявление растущего влияния страны

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане является очередным проявлением растущей мощи и влияния страны на международной арене.

Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане является очередным проявлением растущей мощи и влияния страны на международной арене.

Об этом в интервью Report сказала депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова.

По ее словам, конференция COP29 окажет положительное влияние на экономику Азербайджана.

"В ходе конференции Азербайджан продемонстрирует свое богатое культурное наследие и красоту природы, а также представит мировому сообществу свои усилия в направлении экологической устойчивости и развития зеленых технологий. Благодаря конференции в туристическом секторе будет наблюдаться оживление. Мероприятие создаст условия для привлечения новых инвестиций и технологий, будет способствовать развитию "зеленой энергетики", международных отношений и дипломатических позиций нашей страны", - сказала она.

Депутат также подчеркнула, что кампании очернения и клеветы, проводимые западными кругами против Азербайджана, не принесут никаких результатов, и COP29 пройдет на высоком уровне.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.