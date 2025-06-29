Сабина Салманова: Произошедшее полностью противоречит стратегическому партнерству Азербайджана и России

Насилие и незаконные задержания,

Насилие и незаконные задержания, осуществляемые в последние дни российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев, полностью противоречат нормам международного права, правам человека и стратегическому партнерству между Азербайджаном и Россией.

Об этом Report сказала депутат Милли Меджлиса (парламент), член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия Сабина Салманова.

По ее словам, события, произошедшие 27 июня в Екатеринбурге, являются не просто юридической процедурой, а актом насилия, сопровождающимся грубым нарушением прав человека:

"Проникновение в дома людей без судебного решения, пытки и случаи смерти - это не правоохранительная деятельность, а явно заказные действия. Я считаю, что такие действия противоречат духу отношений, формировавшихся между двумя странами годами. Мы построили стратегические партнерские отношения с Россией. Но эти отношения не могут быть односторонними. Если одна сторона демонстрирует незаконное, насильственное и преступное поведение, это уже не партнерство, а лицемерие".

С. Салманова напомнила, что в Баку немедленно отреагировали на инцидент, в МИД был вызван временный поверенный в делах России для дачи разъяснений.

"Мы требуем серьезного расследования этого вопроса, привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлению, и извинений российских властей. Права и безопасность наших соотечественников, независимо от места их проживания, являются прямым приоритетом государства. Азербайджан никогда не молчал и не будет молчать по этим вопросам".

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.