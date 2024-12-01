Сабина Салманова: Освобождение Лачына является как военной, так и политико-дипломатической победой Азербайджана

Благодаря подписанному в результате Победы в Отечественной войне трехстороннему заявлению 1 декабря 2020 года Лачынский район был освобожден от оккупации без единого выстрела и кровопролития. Освобождение Лачина стало свидетельством победы Азербайджана ка

Благодаря подписанному в результате Победы в Отечественной войне трехстороннему заявлению 1 декабря 2020 года Лачынский район был освобожден от оккупации без единого выстрела и кровопролития. Освобождение Лачына стало свидетельством победы Азербайджана как на военном, так и на политико-дипломатическом фронте.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова.

По ее словам, освобождение Лачынского района стало ярким примером дальновидной и продуманной политики президента Азербайджана, победоносного главнокомандующего Ильхама Алиева.

"Освобождение Лачына является не только историческим событием, но и имеет огромное стратегическое значение для Азербайджана. Благодаря освобождению Лачына наша страна восстановила свою территориальную целостность и получила возможность контролировать государственные границы", - сказала она.

Депутат напомнила, что Лачынский район был оккупирован вооруженными силами Армении 18 мая 1992 года.

"Оккупанты разграбили и уничтожили более 200 культурных, свыше 100 образовательных и медицинских учреждений, около 500 объектов торговли и иной инфраструктуры. Исторические памятники были подвергнуты вандализму. Страна-агрессор Армения, грубо нарушив свои обязательства по Женевским конвенциям, занималась незаконными действиями: изменением географических названий, разграблением природных ресурсов Лачына, проведением целенаправленной политики заселения и изменения демографического состава района. Были совершены геноцид и другие военные преступления. И все это происходило на глазах международного сообщества. К сожалению, те, кто говорит о праве и справедливости, предпочли промолчать. Освободив Лачын, Азербайджан восстановил нормы международного права", - заявила депутат.

С. Салманова подчеркнула, что в Лачы, как и в другие освобожденные районы, возвращается жизнь, здесь ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции.

"Уже обеспечено возвращение вынужденных переселенцев в Лачын, в села Забух и Сус, как и на другие освобожденные территории. Переселение жителей в их родные края продолжается. Сегодня Лачын и другие районы превращаются в одни из самых прекрасных уголков мира", - подытожила она.