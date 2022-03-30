Сабина Алиева выступила на заседании Ассоциации омбудсменов ОИК в Марокко

Во второй день заседания Ассоциации омбудсменов ОЭС в Марокко, на котором также присутствовала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, члены Коллегии обменялись мнениями о деятельности.

Во второй день заседания Ассоциации омбудсменов ОЭС в Марокко, на котором также присутствовала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, члены Коллегии обменялись мнениями о деятельности.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

В первую очередь омбудсмен Азербайджана рассказал о многогранной деятельности учреждения, внедренных за последние два года нововведениях. Отметив, что в этом году аппарату омбудсмена в Азербайджане исполняется 20 лет, Сабина Алиева рассказала о работе, проводимой в сфере защиты и защиты прав человека как независимого контрольного механизма.

Кроме того, Омбудсмен предоставила подробную информацию о сотрудничестве с различными государственными органами, проделанной работе по решению проблем и предложениях. С.Алиева отметила, что в ее последнем годовом отчете было внесено более 70 предложений по обеспечению прав разных групп населения.

В своем выступлении омбудсмен сообщила, что были подготовлены многочисленные доклады и прозвучали обращения о нарушениях прав человека, совершенных Арменией. Отмечено, что тот факт, что Армения не предоставила никакой информации о судьбе наших соотечественников, пропавших без вести после Первой карабахской войны, регулярно доводится до сведения мировой общественности.

Затем информацию о своей деятельности представили омбудсмены Пакистана, Марокко и Турции.