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Сабина Алиева: В вопросе защиты прав дискриминация исключена

Сабина Алиева: В вопросе защиты прав дискриминация исключена В Азербайджане за последние пять лет совершенствовалась законодательная база, регулирующая деятельность омбудсмена.
Внутренняя политика
11 декабря 2024 г. 16:09
Сабина Алиева: В вопросе защиты прав дискриминация исключена

В Азербайджане за последние пять лет совершенствовалась законодательная база, регулирующая деятельность омбудсмена.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Сабина Алиева на конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и реформы в области прав человека в Азербайджанской Республике".

Она подчеркнула, что аппарат омбудсмена действует как независимый внесудебный механизм защиты прав граждан Азербайджана, иностранцев и лиц без гражданства.

"При защите прав детей, женщин, людей с инвалидностью, пожилых граждан, семей шехидов, ветеранов войны, военнослужащих и других социально уязвимых групп дискриминация исключена", - отметила Алиева.

Омбудсмен также подчеркнула, что Азербайджан занимает свое место среди развивающихся стран в сфере защиты прав человека.

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