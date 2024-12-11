Сабина Алиева: В вопросе защиты прав дискриминация исключена

В Азербайджане за последние пять лет совершенствовалась законодательная база, регулирующая деятельность омбудсмена.

В Азербайджане за последние пять лет совершенствовалась законодательная база, регулирующая деятельность омбудсмена.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Сабина Алиева на конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и реформы в области прав человека в Азербайджанской Республике".

Она подчеркнула, что аппарат омбудсмена действует как независимый внесудебный механизм защиты прав граждан Азербайджана, иностранцев и лиц без гражданства.

"При защите прав детей, женщин, людей с инвалидностью, пожилых граждан, семей шехидов, ветеранов войны, военнослужащих и других социально уязвимых групп дискриминация исключена", - отметила Алиева.

Омбудсмен также подчеркнула, что Азербайджан занимает свое место среди развивающихся стран в сфере защиты прав человека.