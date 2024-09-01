Сабина Алиева: Сотрудники Аппарата омбудсмена следят за ходом выборов в пенитенциарных учреждениях

Сотрудники Аппарата омбудсмена следят за обеспечением избирательного права заключенных в пенитенциарных учреждениях.

Сотрудники Аппарата омбудсмена следят за обеспечением избирательного права заключенных в пенитенциарных учреждениях.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что сотрудники аппарата проводят наблюдения на участках в Баку и в регионах, в том числе на освобожденных территориях, а также в воинских частях и пенитенциарных учреждениях.

"Согласно нашим наблюдениям, заключенные в пенитенциарных учреждениях свободного пользуются правом голоса. Мы подробно проинформируем общественность о результатах наблюдения", - сказала Алиева.

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

Лишенные свободы лица свободно и беспрепятственно голосуют в пенитенциарных учреждениях на 26 избирательных участках по 13 округам.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.