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Сабина Алиева проинформировала омбудсменов исламских стран об экотерроре со стороны Армении

Сабина Алиева проинформировала омбудсменов исламских стран об экотерроре со стороны Армении Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала омбудсменов исламских стран об экотерроре со стороны Армении и минной проблеме на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
30 января 2024 г. 16:12
Сабина Алиева проинформировала омбудсменов исламских стран об экотерроре со стороны Армении

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала омбудсменов исламских стран об экотерроре со стороны Армении и минной проблеме на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, Сабина Алиева выступила на 10-м заседании правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане.

Алиева отметила, что в результате роста вооруженных конфликтов и стихийных бедствий в мире возникли серьезные проблемы в обеспечении прав и свобод человека, нарушаются фундаментальные права людей, растет вынужденная миграция.

По ее словам, на фоне этих событий инициативы по достижению Целей устойчивого развития ООН ослабли.

Омбудсмен подчеркнула, что оккупация и вооруженные конфликты оказывают негативное влияние и на окружающую среду. Алиева рассказала об экологическом терроре, совершенном Арменией за годы оккупации азербайджанских земель, а также минной проблеме на освобожденных территориях.

Она также проинформировала о строительно-восстановительных работах в целях обеспечения устойчивого расселения и безопасного проживания на освобожденных территориях.

Омбудсмен добавила, что в 2024 году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29. По ее словам, решение мировых держав о предоставлении Азербайджану права на проведение COP29 является проявлением большого доверия и уважения к нашей стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəbinə Əliyeva islam ölkələrinin ombudsmanlarını işğalın nəticələri və mina problemi barədə məlumatlandırıb

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