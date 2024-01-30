Сабина Алиева проинформировала омбудсменов исламских стран об экотерроре со стороны Армении

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала омбудсменов исламских стран об экотерроре со стороны Армении и минной проблеме на освобожденных территориях.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала омбудсменов исламских стран об экотерроре со стороны Армении и минной проблеме на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, Сабина Алиева выступила на 10-м заседании правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане.

Алиева отметила, что в результате роста вооруженных конфликтов и стихийных бедствий в мире возникли серьезные проблемы в обеспечении прав и свобод человека, нарушаются фундаментальные права людей, растет вынужденная миграция.

По ее словам, на фоне этих событий инициативы по достижению Целей устойчивого развития ООН ослабли.

Омбудсмен подчеркнула, что оккупация и вооруженные конфликты оказывают негативное влияние и на окружающую среду. Алиева рассказала об экологическом терроре, совершенном Арменией за годы оккупации азербайджанских земель, а также минной проблеме на освобожденных территориях.

Она также проинформировала о строительно-восстановительных работах в целях обеспечения устойчивого расселения и безопасного проживания на освобожденных территориях.

Омбудсмен добавила, что в 2024 году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29. По ее словам, решение мировых держав о предоставлении Азербайджану права на проведение COP29 является проявлением большого доверия и уважения к нашей стране.