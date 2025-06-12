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Сабина Алиева: Программа развития Азада Мирзаджанзаде предоставляет широкие возможности для молодежи

Сабина Алиева: Программа развития Азада Мирзаджанзаде предоставляет широкие возможности для молодежи Сабина Алиева: Программа развития Азада Мирзаджанзаде предоставляет широкие возможности для молодежи
Внутренняя политика
12 июня 2025 г. 12:06
Сабина Алиева: Программа развития Азада Мирзаджанзаде предоставляет широкие возможности для молодежи

В День ориентации второй волны Программы развития Азада Мирзаджанзаде состоялся тренинг под названием "Индивидуальная социальная ответственность, общее благосостояние и этика".

Как сообщает Report, тренинг провел Вугар Садиг, основатель Центра развития этического лидерства "Путь к успеху".

Вугар Садиг выступил с подробной лекцией о личной социальной ответственности людей и ее влиянии на общее благосостояние.

Во время тренинга состоялась дискуссия по теме между командами, получившими право участвовать во второй волне программы.

В рамках мероприятия руководитель Центра иностранных студентов Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Сабина Алиева выступила с презентацией "Наследие Азада Мирзаджанзаде: ценности и следы в науке".

Руководитель Центра подробно рассказала о личности Азада Мирзаджанзаде и его вкладе в человеческий капитал.

Было подчеркнуто, что программа развития, учрежденная в честь академика, создала широкие возможности для лиц в возрасте от 18 до 35 лет.

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Версия на английском языке Sabina Aliyeva: Azad Mirzajanzada program creates wide opportunities for youth
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: Azad Mirzəcanzadənin adına təsis olunan proqram gənclərə geniş imkanlar yaradıb

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