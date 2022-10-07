Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева ответила на необоснованные претензии омбудсмена Армении.
Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.
Было отмечено, что заявления омбудсмена Армении о пытках над армянскими военнопленными в Азербайджане направлены на введение в заблуждение мировой общественности, что характерно для политики этой страны.
"Омбудсмен Сабина Алиева и представители Аппарата, руководствуясь требованиями международных конвенций, несколько раз посещали армянских военнопленных и членов вооруженных формирований, задержанных на наших освобожденных территориях и переданных под следствие. Во время этих посещений задержанным разъясняли на их родном языке права, которыми они обладают в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Граждане Армении не жаловались на условия содержания и обращения. Также для них организовано медицинское обслуживание на уровне, соответствующем международным стандартам, созданы условия для поддержания телефонной связи с членами семьи. Отчеты о посещениях представлены в международные организации.
Согласно результатам проведенных омбудсменом проверок, в Азербайджане в отношении армянских военнопленных был продемонстрирован гуманный подход, соответствующий требованиям международного гуманитарного права.
Азербайджанская сторона расценивает тиражирование таких ложных утверждений, как попытку отвлечь внимание мировой общественности от преступлений, совершенных Арменией", - говорится в заявлении.