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Сабина Алиева ответила на необоснованные претензии омбудсмена Армении

Сабина Алиева ответила на необоснованные претензии омбудсмена Армении Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева ответила на необоснованные претензии омбудсмена Армении.
Внутренняя политика
7 октября 2022 г. 19:41
Сабина Алиева ответила на необоснованные претензии омбудсмена Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева ответила на необоснованные претензии омбудсмена Армении.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что заявления омбудсмена Армении о пытках над армянскими военнопленными в Азербайджане направлены на введение в заблуждение мировой общественности, что характерно для политики этой страны.

"Омбудсмен Сабина Алиева и представители Аппарата, руководствуясь требованиями международных конвенций, несколько раз посещали армянских военнопленных и членов вооруженных формирований, задержанных на наших освобожденных территориях и переданных под следствие. Во время этих посещений задержанным разъясняли на их родном языке права, которыми они обладают в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Граждане Армении не жаловались на условия содержания и обращения. Также для них организовано медицинское обслуживание на уровне, соответствующем международным стандартам, созданы условия для поддержания телефонной связи с членами семьи. Отчеты о посещениях представлены в международные организации.

Согласно результатам проведенных омбудсменом проверок, в Азербайджане в отношении армянских военнопленных был продемонстрирован гуманный подход, соответствующий требованиям международного гуманитарного права.

Азербайджанская сторона расценивает тиражирование таких ложных утверждений, как попытку отвлечь внимание мировой общественности от преступлений, совершенных Арменией", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Sabina Aliyeva responds to groundless claims of Armenian Ombudsman
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva Ermənistan Ombudsmanının əsassız iddialarına cavab verib

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