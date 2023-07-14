Сабина Алиева: Обеспечение прав предпринимателей – один из приоритетов деятельности омбудсмена

Создание коммерческих судов, организация соответствующих коллегий в кассационной и апелляционной инстанциях позволит повысить эффективность судебной защиты прав предпринимателей.
Как передает Report, об этом уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева сказала на встрече с предпринимателями в рамках диалоговой платформы "Фемида".
По ее словам, это способствует более глубокой специализации в соответствующей сфере, снижению нагрузки на районные (городские) суды и более эффективному рассмотрению судебных тяжб.
"Вопросы обеспечения права свободного предпринимательства, восстановления нарушенных прав предпринимателей, в также проблемы защиты прав и свобод человека в ходе предпринимательской деятельности составляют приоритетные направления деятельности омбудсмена", - отметила С.Алиева.