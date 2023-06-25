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Сабина Алиева: Незаконно арестованные в Армении военнослужащие Азербайджана должны быть незамедлительно освобождены

Сабина Алиева: Незаконно арестованные в Армении военнослужащие Азербайджана должны быть незамедлительно освобождены Аппарат омбудсмена направил обращения международной общественности с призывом к незамедлительному освобождению наших военнослужащих, взятых в плен и незаконно лишенных свободы в Армении.
Внутренняя политика
25 июня 2023 г. 15:22
Сабина Алиева: Незаконно арестованные в Армении военнослужащие Азербайджана должны быть незамедлительно освобождены

Аппарат омбудсмена направил обращения международной общественности с призывом к незамедлительному освобождению наших военнослужащих, взятых в плен и незаконно лишенных свободы в Армении.

Об этом Report заявила уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева.

"Мы регулярно контактируем с бакинским офисом Международного Комитета Красного Креста и требуем обеспечения прав наших военнослужащих, незаконно удерживаемых и подвергающихся пыткам в Армении. Бесчеловечное обращение с ними противоречит нормам международного права".

По словам С.Алиевой, Азербайджан выполняет все взятые на себя международные обязательства в отношении армян, задержанных при попытке совершить диверсию на территории страны.

"Мы регулярно доводим этот вопрос до сведения руководства Всемирной ассоциации омбудсменов и всех региональных и международных организаций, членами которых являемся. Требуем от них выразить решительный протест в связи с ситуацией с азербайджанскими военными", - добавила С.Алиева.

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Версия на английском языке Sabina Aliyeva: Azerbaijani servicemen illegally arrested in Armenia must be immediately released
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: "Ermənistanda qanunsuz həbs edilmiş hərbi qulluqçularımız dərhal azad olunmalıdır"

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