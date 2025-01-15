О нас

Сабина Алиева направила открытое письмо правозащитным организациям по вопросу защиты прав западных азербайджанцев

Сабина Алиева направила открытое письмо правозащитным организациям по вопросу защиты прав западных азербайджанцев 11:12
Внутренняя политика
15 января 2025 г. 11:20
Сабина Алиева направила открытое письмо правозащитным организациям по вопросу защиты прав западных азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева направила открытое письмо правозащитным организациям, омбудсменам зарубежных стран и национальным институтам по правам человека в связи с политикой этнической чистки и депортации, проводимой Арменией против азербайджанского народа на почве расовой дискриминации и ненависти.

Как сообщает Report, она призвала эти организации отказаться от двойных стандартов, продемонстрировать решительную и справедливую позицию в отношении Азербайджана на основе общепринятых норм и принципов международного права, не допуская двойных стандартов.

Сабина Алиева призвала международное сообщество предпринять решительные шаги для справедливого решения данной проблемы.

Омбудсмен отметила важность принятия серьезных мер на международном уровне для расследования ужасающих фактов, содержащихся в признаниях бывшего президента Армении.

В письме омбудсмен указывает, что одним из важных вопросов является также признание международным преступлением политики систематического вандализма со стороны Армении, а именно разрушение, разграбление, присвоение, изменение происхождения и назначения имущества, историко-культурных и религиозных памятников, принадлежащих азербайджанцам на территории нынешней Армении и в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана в период оккупации этих регионов.

Она призвала правительство Армении воздерживаться от действий, разжигающих ненависть и дискриминацию в отношении азербайджанцев на расовой, этнической и религиозной почве, и предотвращать вовлечение детей в такую деятельность.

В своем обращении к омбудсменам зарубежных стран и мировой общественности Сабина Алиева также потребовала запретить литературу, пропагандирующую ненависть к азербайджанцам и используемую в формировании мировоззрения молодого поколения, а также прекратить антиазербайджанские выступления государственных представителей и политических деятелей, основанные на ненависти к азербайджанцам и Азербайджану.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's ombudsman sends open letter to human rights organizations
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Qərbi azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı açıq məktub ünvanlayıb

Другие новости из категории

Омбудсмен Азербайджана призвала осудить депортацию 300 тыс. азербайджанцев из Армении
Омбудсмен Азербайджана призвала осудить депортацию 300 тыс. азербайджанцев из Армении
15 января 2025 г. 11:39
Утверждена санитарно-защитная зона Государственного природного заказника Дашалты
Утверждена санитарно-защитная зона Государственного природного заказника "Дашалты"
15 января 2025 г. 10:23
Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными в непогоду
Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными в непогоду
15 января 2025 г. 10:04
В Сальян-Билясувар-Нефтчалинском избирательном округе впервые проголосуют 206 человек
В Сальян-Билясувар-Нефтчалинском избирательном округе впервые проголосуют 206 человек
15 января 2025 г. 07:53
По 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу 122 человека будут голосовать впервые
По 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу 122 человека будут голосовать впервые
14 января 2025 г. 20:42
Назначен директор Центра легочных заболеваний
ФотоНазначен директор Центра легочных заболеваний
14 января 2025 г. 18:26
На муниципальные выборы в Азербайджане аккредитовано почти 69 тыс. наблюдателей
На муниципальные выборы в Азербайджане аккредитовано почти 69 тыс. наблюдателей
14 января 2025 г. 16:57
ЦИК: Муниципальные выборы пройдут на 5846 избирательных участках
ЦИК: Муниципальные выборы пройдут на 5846 избирательных участках
14 января 2025 г. 16:54
Произведены изменения в составе ряда окружных избирательных комиссий
Произведены изменения в составе ряда окружных избирательных комиссий
14 января 2025 г. 16:29
Опрос ЦСИ среди уроженцев Западного Азербайджана разоблачил армянскую ложь
Опрос ЦСИ среди уроженцев Западного Азербайджана разоблачил армянскую ложь
14 января 2025 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi