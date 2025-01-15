Сабина Алиева направила открытое письмо правозащитным организациям по вопросу защиты прав западных азербайджанцев

11:12

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева направила открытое письмо правозащитным организациям, омбудсменам зарубежных стран и национальным институтам по правам человека в связи с политикой этнической чистки и депортации, проводимой Арменией против азербайджанского народа на почве расовой дискриминации и ненависти.

Как сообщает Report, она призвала эти организации отказаться от двойных стандартов, продемонстрировать решительную и справедливую позицию в отношении Азербайджана на основе общепринятых норм и принципов международного права, не допуская двойных стандартов.

Сабина Алиева призвала международное сообщество предпринять решительные шаги для справедливого решения данной проблемы.

Омбудсмен отметила важность принятия серьезных мер на международном уровне для расследования ужасающих фактов, содержащихся в признаниях бывшего президента Армении.

В письме омбудсмен указывает, что одним из важных вопросов является также признание международным преступлением политики систематического вандализма со стороны Армении, а именно разрушение, разграбление, присвоение, изменение происхождения и назначения имущества, историко-культурных и религиозных памятников, принадлежащих азербайджанцам на территории нынешней Армении и в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана в период оккупации этих регионов.

Она призвала правительство Армении воздерживаться от действий, разжигающих ненависть и дискриминацию в отношении азербайджанцев на расовой, этнической и религиозной почве, и предотвращать вовлечение детей в такую деятельность.

В своем обращении к омбудсменам зарубежных стран и мировой общественности Сабина Алиева также потребовала запретить литературу, пропагандирующую ненависть к азербайджанцам и используемую в формировании мировоззрения молодого поколения, а также прекратить антиазербайджанские выступления государственных представителей и политических деятелей, основанные на ненависти к азербайджанцам и Азербайджану.