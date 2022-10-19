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Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена

Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена "Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена".
Внутренняя политика
19 октября 2022 г. 12:49
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена

"Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена".

Об этом в ответ на вопрос сотрудника Report сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она добавила, что из-за изменений требований времени имеется большая необходимость во внесении поправок в конституционный закон об Уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджана.

"Конституционный закон был принят 20 лет назад. Полагаю, настало время для принятия определенных поправок".

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: “Ombudsman təsisatı haqqında Konstitusiya qanununa dəyişikliklərin olunması üçün proses başlanıb”

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