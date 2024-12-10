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Сабина Алиева: Мировое сообщество остается равнодушным к массовым нарушениям прав человека

Сабина Алиева: Мировое сообщество остается равнодушным к массовым нарушениям прав человека В настоящее время мировое сообщество остается равнодушным к массовым нарушениям прав человека.
Внутренняя политика
10 декабря 2024 г. 13:03
Сабина Алиева: Мировое сообщество остается равнодушным к массовым нарушениям прав человека

В настоящее время мировое сообщество остается равнодушным к массовым нарушениям прав человека.

Как сообщает Report, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на мероприятии, посвященном 10 декабря - Международному дню прав человека.

Она отметила, что Всеобщая декларация прав человека, 76-я годовщина принятия которой отмечается в этом году, привела к позитивным изменениям в вопросе защиты прав человека: "В текущем году были реализованы важные меры по защите прав человека, особенно права на жизнь в здоровой окружающей среде".

На мероприятии были награждены победители конкурса на тему "Изменение климата и права человека", объявленных омбудсменом Азербайджана по категориям "журналистика" и "детский рисунок".

В детском художественном конкурсе первое место заняла работа Айбениз Керимовой из Детского дома №3 Хатаинского района Баку.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman: Int’l community remains indifferent to mass human rights violations
Версия на азербайджанском языке ФотоSəbinə Əliyeva: Beynəlxalq ictimaiyyət insan hüquqlarının kütləvi pozulması hallarına biganə qalır

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