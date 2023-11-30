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Омбудсмен: Мировая общественность остается равнодушной к массовым нарушениям прав человека

Омбудсмен: Мировая общественность остается равнодушной к массовым нарушениям прав человека Международные организации и мировая общественность в целом остаются равнодушными к массовым нарушениям прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и в других международных документах.
Внутренняя политика
30 ноября 2023 г. 11:06
Омбудсмен: Мировая общественность остается равнодушной к массовым нарушениям прав человека

Международные организации и мировая общественность в целом остаются равнодушными к массовым нарушениям прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и в других международных документах.

Как сообщает Report, об этом уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева сказала в Баку на международной конференции "Права человека - 75 Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

По ее словам, сегодня в мире продолжают нарушаться права миллионов людей.

"Колониализм, расизм, нетерпимость, двойные стандарты, дискриминация со стороны некоторых стран и равнодушное отношение международных организаций привели к нарушению прав и свобод человека. К сожалению, международные организации и мировая общественность в целом остаются равнодушными к случаям массовых нарушений прав человека. Азербайджан также является одной из стран, наиболее пострадавших от нетерпимости, двойных стандартов и дискриминации", - сказала С. Алиева.

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Версия на английском языке Sabina Aliyeva: World community remains indifferent to cases of mass violations of human rights
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: "Dünya ictimaiyyəti insan hüquqlarının kütləvi pozulması hallarına biganə qalır"

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