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Омбудсмен: Доклад Госдепартамента США о состоянии религиозной свободы в Азербайджане предвзят

Омбудсмен: Доклад Госдепартамента США о состоянии религиозной свободы в Азербайджане предвзят Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева считает предвзятым упоминание официального Баку в ежегодном докладе о состоянии религиозной свободы в странах мира, подготовленном Госдепартаментом США, среди стран, где нарушается с
Внутренняя политика
9 января 2024 г. 12:50
Омбудсмен: Доклад Госдепартамента США о состоянии религиозной свободы в Азербайджане предвзят

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева считает предвзятым упоминание официального Баку в ежегодном докладе о состоянии религиозной свободы в странах мира, подготовленном Госдепартаментом США, среди стран, где нарушается свобода религии.

Как сообщает Report, в своем заявлении омбудсмен отмечает, что люди, принадлежащие к разным религиям, на протяжении всей истории жили в Азербайджане в условиях мира и дружбы:

"Мультикультурализм и толерантность начали реализовываться на уровне государственной политики, был проведен ряд мер по развитию межрелигиозного диалога в нашей стране. Согласно статье 25 Конституции Азербайджана, запрещается ограничение прав и свобод человека и гражданина по признаку расы, этнической принадлежности, религии, языка, пола, происхождения, убеждений, политической и социальной принадлежности.

Неслучайно Азербайджан входит в число самых толерантных стран мира, где сформирована образцовая модель мультикультурализма и межрелигиозного диалога, где нет случаев антисемитизма и религиозной дискриминации. Помимо мечетей, в стране действуют католические и православные церкви, еврейские синагоги. Создание условий для свободного вероисповедания, а также отсутствие жалоб к омбудсмену по этому вопросу в период деятельности является ярким свидетельством сказанного. Поэтому мы считаем предвзятым тот факт, что в ежегодном докладе о состоянии религиозной свободы в странах мира, подготовленном Госдепартаментом США, Азербайджан упоминается в числе стран, где нарушается свобода вероисповедания".

С.Алиева подчеркнула, что информация об Азербайджане в докладе не имеет под собой никакой основы. Она считает важным при подготовке подобных документов проводить ответственный, отражающий реальность, основанный на фактах анализ, не допуская при этом двойных стандартов.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: "ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı qərəzlidir"

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