Сабина Алиева: Цель акции на побережье Каспия - повысить роль общества в улучшении экосостояния моря

Целью экологической акции на побережье Каспия является повысить роль общества в улучшении экосостояния моря.
Об этом сказала Report омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, участвовавшая в акции по очистке береговой линии, посвященной Национальному дню прав человека.
Алиева отметила, что акция проводится в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" при сотрудничестве с исполнительной властью города Баку.
"В нашей акции также принимают участие представители гражданского общества. Ее основной целью является содействие повышению роли общества в очистке прибрежной зоны от бытовых отходов, улучшении ее экологического состояния", - добавила она.