О нас

Сабина Алиева: Цель акции на побережье Каспия - повысить роль общества в улучшении экосостояния моря

Сабина Алиева: Цель акции на побережье Каспия - повысить роль общества в улучшении экосостояния моря Целью экологической акции на побережье Каспия является повысить роль общества в улучшении экосостояния моря.
Внутренняя политика
20 июня 2024 г. 10:06
Сабина Алиева: Цель акции на побережье Каспия - повысить роль общества в улучшении экосостояния моря

Целью экологической акции на побережье Каспия является повысить роль общества в улучшении экосостояния моря.

Об этом сказала Report омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, участвовавшая в акции по очистке береговой линии, посвященной Национальному дню прав человека.

Алиева отметила, что акция проводится в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" при сотрудничестве с исполнительной властью города Баку.

"В нашей акции также принимают участие представители гражданского общества. Ее основной целью является содействие повышению роли общества в очистке прибрежной зоны от бытовых отходов, улучшении ее экологического состояния", - добавила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ombudsperson: Role of society in improving ecological situation of Caspian Sea should be increased
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında cəmiyyətin rolu artırılmalıdır

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi