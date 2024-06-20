Сабина Алиева: Цель акции на побережье Каспия - повысить роль общества в улучшении экосостояния моря

Целью экологической акции на побережье Каспия является повысить роль общества в улучшении экосостояния моря.

Целью экологической акции на побережье Каспия является повысить роль общества в улучшении экосостояния моря.

Об этом сказала Report омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, участвовавшая в акции по очистке береговой линии, посвященной Национальному дню прав человека.

Алиева отметила, что акция проводится в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" при сотрудничестве с исполнительной властью города Баку.

"В нашей акции также принимают участие представители гражданского общества. Ее основной целью является содействие повышению роли общества в очистке прибрежной зоны от бытовых отходов, улучшении ее экологического состояния", - добавила она.