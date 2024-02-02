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Сабина Алиева: Аппарат омбудсмена впервые будет наблюдать за выборами в НАР

Сабина Алиева: Аппарат омбудсмена впервые будет наблюдать за выборами в НАР Аппарат омбудсмена Азербайджана впервые будет наблюдать за избирательным процессом в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).
Внутренняя политика
2 февраля 2024 г. 15:28
Сабина Алиева: Аппарат омбудсмена впервые будет наблюдать за выборами в НАР

Аппарат омбудсмена Азербайджана впервые будет наблюдать за избирательным процессом в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Об этом сообщила местному бюро Report находящаяся с визитом в Нахчыване омбудсмен Сабина Алиева.

По ее словам, со дня подписания президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля, аппарат омбудсмена совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) проводит многочисленные просветительские мероприятия в Баку и в различных регионах Азербайджана. Последняя конференция прошла в Автономной Республике, сказала она.

"В мероприятии приняли участие члены Нахчыванской ЦИК, наблюдатели, а также председатели и члены округов и участков. Основной темой обсуждения было обеспечение избирательного права граждан.

Аппарат омбудсмена Азербайджана впервые будет наблюдать за выборами и в НАР. Наблюдение будут проводить 12 сотрудников аппарата. Мониторинг будет проводиться на всей территории Автономной Республики, включая воинские части и учреждения пенитенциарной службы", - отметила омбудсмен.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: "Ombudsman Aparatı ilk dəfə Naxçıvanda seçkini müşahidə edəcək"

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