Сабина Алиева: Аппарат омбудсмена примет все меры для обеспечения прав избирателей

Аппарат омбудсмена Азербайджана продолжает подготовку к предстоящему избирательному процессу, будут приняты все необходимые меры для обеспечения прав избирателей.

Аппарат омбудсмена Азербайджана продолжает подготовку к предстоящему избирательному процессу, будут приняты все необходимые меры для обеспечения прав избирателей.

Как сообщает Report, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева во время выступления на круглом столе на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

Она отметила, что в мировой практике выборы – это процесс, позволяющий гражданам массового участвовать в политической жизни страны.

"Предстоящие выборы станут первыми, которые будут проведены на всей территории Азербайджана. Это делает выборы еще более важными", - сказала Алиева.