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Саадет Бананъярлы: Изучаются жалобы лиц, выдвинувших свою кандидатуру на парламентские выборы

Саадет Бананъярлы: Изучаются жалобы лиц, выдвинувших свою кандидатуру на парламентские выборы Коалиция по мониторингу выборов "Мой голос" изучает жалобы, поступившие от некоторых кандидатов на внеочередных парламентских выборах.
Внутренняя политика
13 августа 2024 г. 17:31
Саадет Бананъярлы: Изучаются жалобы лиц, выдвинувших свою кандидатуру на парламентские выборы

Коалиция по мониторингу выборов "Мой голос" изучает жалобы, поступившие от некоторых кандидатов на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сказала Report соучредитель коалиции Саадет Бананъярлы.

По ее словам, большинство обращений в коалицию связано с документами: "Ряд кандидатов даже планируют подать соответствующие судебные иски. После изучения обращений мы опубликуем окончательный отчет. При этом жалоб, связанных с кампанией по сбору подписей, практически нет".

Бананъярлы отметила, что наблюдатели будут работать в том числе на освобожденных территориях. "530 наших наблюдателей уже прошли регистрацию. Они будут вести наблюдение в 70 избирательных округах в различных регионах страны", - добавила она.

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