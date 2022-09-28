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Саадат Юсифова: 25% аналитических центров в мире приостановят деятельность

Саадат Юсифова: 25% аналитических центров в мире приостановят деятельность По некоторым подсчетам, 25% аналитических центров в мире приостановят свою деятельность.
Внутренняя политика
28 сентября 2022 г. 09:50
Саадат Юсифова: 25% аналитических центров в мире приостановят деятельность

По некоторым подсчетам, 25% аналитических центров в мире приостановят свою деятельность.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель начальника отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникаций Администрации президента Саадет Юсифова в ходе выступления на I Форуме мозговых центров в Баку.

Она отметила, что, как и в других постсоветских странах, в Азербайджане мозговые центры начали формироваться после распада СССР: "В последние несколько лет количество мозговых центров в Азербайджане растет. Это говорит о повышении потребности в объективных исследованиях. Их можно разделить на две части: занимающиеся внутренней и внешней политиками. Но это условно, потому что в современном мире внешняя и внутренняя политики связаны друг с другом".

"На фоне войны в Украине мировые лидеры заговорили о реформах в ООН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно затрагивал этот вопрос. Азербайджан сам выполнил решения Совбеза ООН. Это был первый подобный случай", - добавила С.Юсифова.

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Версия на английском языке Saadat Yusifova: 25% of think tanks in world will cease to operate
Версия на азербайджанском языке Səadət Yusifova: "Dünyada analitik mərkəzlərin 25 faizi fəaliyyətini dayandıracaq"

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