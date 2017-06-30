С завтрашнего дня в Азербайджане вступает в силу закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Изменение в закон "О трудовых пенсиях", предусматривающее повышение пенсионного возраста, вступает в силу с завтрашнего дня, с 1 июля.

Как сообщает Report, в 22 из 47 статьей закона внесены 98 изменений.

Согласно изменениям, предложенным в условия назначения трудовых пенсий по возрасту, пенсионный возраст для мужчин и женщин увеличивается до 65 лет. Но этот возраст будет применен поэтапно. Пенсионный возраст будет увеличиваться каждый год на шесть месяцев: для мужчин начиная с 1 июля 2017 года и до 1-го июля 2021 года, для женщин с 1-го июля 2017 года до 1 июля 2027 года.