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С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений

С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений С завтрашнего дня будет снят ряд ограничений, введенных в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана.
Внутренняя политика
30 сентября 2021 г. 10:51
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений

С завтрашнего дня будет снят ряд ограничений, введенных в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана.

Как передает Report, решение в связи с этим было принято Оперативным штабом при Кабинете министров 24 сентября.

Согласно решению, с 1 октября 2021 года решено возобновить деятельность следующих направлений работ и услуг:

-деятельность объектов отдыха и развлечений (в том числе клубов), а также детских развлекательных заведений;

-деятельность объектов культуры (в том числе концертных залов), а также конференц-залов, кинотеатров, театров при условии, что они не превышают 50 процентов от общей вместимости;

-деятельность детских и других развлекательных центров при крупных торговых центрах, а также кинотеатров общей вместимостью не более 50 процентов.

Восстановленные рабочие и служебные зоны будут открыты до 00:00, а услугами, предоставляемыми на закрытых территориях этих рабочих и служебных зон, могут пользоваться только лица старше 18 лет при наличии паспорта COVID-19. Лица, не сумевшие вакцинироваться по различным причинам, могут пройти на объекты с требованием COVID-паспортов, при наличии сертификата о противопоказаний к вакцинации.

80 процентов работников в указанных сферах в обязательном порядке иметь паспорта COVID-19 (сертификат о противопоказаний к вакцинации или сертификатом иммунитета против COVID-19).

Кроме того, учитывая, что длительное скопление большого количества людей в закрытом помещении создает благоприятную почву для распространения коронавирусной инфекции, в целях снижения риска заражения людей вирусом COVID-19 принято решение о регулярных междугородных и межрайонных пассажироперевозках.

Согласно решению, при осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны (за исключением перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси), за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, Абшеронским районом, с 1 октября на рейсы допускаются пассажиры, привитые одной дозой вакцины против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года – обеими дозами, или имеющие иммунный сертификат COVID-19 (за исключением лиц моложе 18 лет).

Верификация паспортов COVID-19 будет осуществляться посредством специального мобильного приложения (“Check App”). Вышеназванное применение создано Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и используется с 1 сентября во всех местах, где требуется COVID-паспорт.

Соответствующие меры контроля будут продолжены в целях обеспечения соблюдения таких общих правил, как использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, социальная дистанция и гигиена рук, а также других применяемых требований, при выявлении нарушений противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические и юридические лица будут привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках.

Владелец помещения несет прямую ответственность за случаи нарушения в организации и проведении процесса верификации паспорта COVID-19 в местах работы и обслуживания, где требуется паспорт COVID-19.

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Версия на английском языке Azerbaijan to lift some COVID-related restrictions tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabahdan Azərbaycanda bir sıra qadağalar ləğv olunur

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