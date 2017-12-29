С завтрашнего дня в Азербайджане начинаются 5-дневные каникулы

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня - с 30 декабря в Азербайджане начинаются 5-дневные каникулы.

Как сообщает Report, 31 декабря этого года в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, 1 и 2 января 2018 года в связи с праздником Нового года объявлены нерабочими днями. 31 декабря приходится на воскресенье, поэтому согласно Трудовому кодексу очередной рабочий день, то есть 3 января также будет считаться нерабочим днем.

30 декабря приходится на субботу. Таким образом, в стране 5 дней будут нерабочими - 30, 31 декабря, 1, 2 и 3 января.

4 января - первый рабочий день нового года и новой рабочей недели.