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С завтрашнего дня в Азербайджане будет подряд 5 нерабочих дней

С завтрашнего дня в Азербайджане будет подряд 5 нерабочих дней 09:43
Внутренняя политика
7 ноября 2023 г. 08:08
С завтрашнего дня в Азербайджане будет подряд 5 нерабочих дней

С 8 ноября в Азербайджане будет подряд 5 нерабочих дней.

Как сообщает Report, в соответствии с постановлением Кабинета министров, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, пятница 10 ноября 2023 года была объявлена выходным днем, а прошлая суббота 4 ноября - рабочей.

Таким образом, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября будут нерабочими днями в Азербайджане. Очередная рабочая неделя начнется 13 ноября.

Отметим, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года в целях увековечивания Победы Азербайджана в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября как День Победы.

9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.

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