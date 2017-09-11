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    С завтрашнего дня начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса

    В первую очередь состоится заседание комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией© Report

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня, 12 сентября, начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса Азербайджана осенней сессии.

    Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

    Было отмечено, что 12 сентября состоится заседание комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией. На заседании обсудят проекты изменений в законы "Об обороне", "О борьбе с коррупцией", "О воинской должности и воинской службе".

    Первое пленарное заседание осенней сессии состоится в конце сентября.

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