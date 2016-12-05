С завтрашнего дня на пленарных заседаниях парламента начинаются обсуждения госбюджета 2017 года

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начнутся трехдневные пленарные заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании будут обсуждены законопроекты, входящие в пакет государственного бюджета 2017 года.

В пакет бюджета вошли законопроекты "О государственном бюджете 2017 года", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2017-й год", "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2017 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2017-й год”, а также смете расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2017-й год.

Обсуждения продлятся до 8 декабря.