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    С завтрашнего дня на пленарных заседаниях парламента начинаются обсуждения госбюджета 2017 года

    Обсуждения продлятся до 8 декабря

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начнутся трехдневные пленарные заседания Милли Меджлиса. 

    Как сообщает Report, на заседании будут обсуждены законопроекты, входящие в пакет государственного бюджета 2017 года. 

    В пакет бюджета вошли законопроекты "О государственном бюджете 2017 года", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2017-й год", "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2017 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2017-й год”, а также смете расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2017-й год.

    Обсуждения продлятся до 8 декабря.

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