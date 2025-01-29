На муниципальных выборах наблюдается активность избирателей

Сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Двери избирательных участков открыты для избирателей с 08:00 утра.

Сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Двери избирательных участков открыты для избирателей с 08:00 утра.

На избирательных участках наблюдается высокая активность избирателей. За прозрачностью процесса следят местные наблюдатели.

Report подготовил фоторепортаж с избирательных участков в Баку.

Напомним, муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.