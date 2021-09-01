С сегодняшнего дня запрещены свадьбы на 50 человек без наличия паспорта COVID-19

Отныне на торжественных церемониях с участием до 50 человек также потребуется предъявлять паспорт COVID-19

Отныне на торжественных церемониях с участием до 50 человек также потребуется предъявлять паспорт COVID-19.

Как сообщает Report, соответствующее решение вступило в силу с 1 сентября.

Так, согласно постановлению правительства, гости торжественных мероприятий старше 18 лет должны иметь паспорт о полной вакцинации от COVID-19 или документ, подтверждающий их выздоровление после COVID-19.

Мероприятия с участием до 150 человек будут контролироваться МВД, Государственной налоговой службой и Агентством пищевой безопасности.