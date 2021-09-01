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С сегодняшнего дня запрещены свадьбы на 50 человек без наличия паспорта COVID-19

С сегодняшнего дня запрещены свадьбы на 50 человек без наличия паспорта COVID-19 Отныне на торжественных церемониях с участием до 50 человек также потребуется предъявлять паспорт COVID-19
Внутренняя политика
1 сентября 2021 г. 00:00
С сегодняшнего дня запрещены свадьбы на 50 человек без наличия паспорта COVID-19

Отныне на торжественных церемониях с участием до 50 человек также потребуется предъявлять паспорт COVID-19.

Как сообщает Report, соответствующее решение вступило в силу с 1 сентября.

Так, согласно постановлению правительства, гости торжественных мероприятий старше 18 лет должны иметь паспорт о полной вакцинации от COVID-19 или документ, подтверждающий их выздоровление после COVID-19.

Мероприятия с участием до 150 человек будут контролироваться МВД, Государственной налоговой службой и Агентством пищевой безопасности.

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Версия на английском языке COVID-19 passports to be required at festivities attended by up to 50
Версия на азербайджанском языке Bu gündən toyların COVID-19 pasportu olmadan 50 nəfərədək şəxsin iştirakı ilə keçirilməsi qadağan edilib

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