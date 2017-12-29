С сегодняшнего дня за курение в общественных местах будет налагаться штраф в размере 30 манатов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В связи со вступлением в силу закона "Об ограничении использования табачных изделий" с сегодняшнего дня курение сигарет в общественных местах будет создавать административную ответственность.

Как сообщает Report, согласно статье 212 (несоблюдение ограничения относительно потребления табачных изделий) Кодекса административных проступков, за курение сигарет в местах, запрещенных законом "Об ограничении использования табачных изделий", предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

На предприятиях, в учреждениях, организациях за неотведение специальных мест для курения и необеспечение наличия на видном месте предупредительной надписи или знака "Курение запрещено" должностные лица будут штрафоваться на сумму 400 манатов, юридические лица в размере 1000 манатов.

Отметим, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал закон "Об ограничении использования табачных изделий".