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    С сегодняшнего дня за курение в общественных местах будет налагаться штраф в размере 30 манатов

    Курение будет создавать административную ответственность

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В связи со вступлением в силу закона "Об ограничении использования табачных изделий" с сегодняшнего дня курение сигарет в общественных местах будет создавать административную ответственность.

    Как сообщает Report, согласно статье 212 (несоблюдение ограничения относительно потребления табачных изделий) Кодекса административных проступков, за курение сигарет в местах, запрещенных законом "Об ограничении использования табачных изделий", предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

    На предприятиях, в учреждениях, организациях за неотведение специальных мест для курения и необеспечение наличия на видном месте предупредительной надписи или знака "Курение запрещено" должностные лица будут штрафоваться на сумму 400 манатов, юридические лица в размере 1000 манатов.

    Отметим, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал закон "Об ограничении использования табачных изделий".

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