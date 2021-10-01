Сегодня водители такси будут обязаны иметь COVID-паспорта

С сегодняшнего дня водители, занимающиеся пассажирскими и грузовыми перевозками, будут обязаны привиться обеими дозами вакцины или иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

С сегодняшнего дня водители, занимающиеся пассажирскими и грузовыми перевозками, будут обязаны привиться обеими дозами вакцины или иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

Как сообщает Report, в сферу деятельности и услуг, где требуется вакцинация сотрудников от COVID-19 или сертификат иммунитета, входят грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе деятельность такси.

Это отражено в дополнении к Постановлению Кабинета министров страны №229 от 26 июля 2021 года.

С 1 октября будут проводиться рейды в отношении не имеющих COVID-паспорта водителей, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками.