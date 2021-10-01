О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня водители такси будут обязаны иметь COVID-паспорта

Сегодня водители такси будут обязаны иметь COVID-паспорта С сегодняшнего дня водители, занимающиеся пассажирскими и грузовыми перевозками, будут обязаны привиться обеими дозами вакцины или иметь сертификат иммунитета против COVID-19.
Внутренняя политика
1 октября 2021 г. 00:00
Сегодня водители такси будут обязаны иметь COVID-паспорта

С сегодняшнего дня водители, занимающиеся пассажирскими и грузовыми перевозками, будут обязаны привиться обеими дозами вакцины или иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

Как сообщает Report, в сферу деятельности и услуг, где требуется вакцинация сотрудников от COVID-19 или сертификат иммунитета, входят грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе деятельность такси.

Это отражено в дополнении к Постановлению Кабинета министров страны №229 от 26 июля 2021 года.

С 1 октября будут проводиться рейды в отношении не имеющих COVID-паспорта водителей, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu gündən taksi sürücülərindən COVID-19 pasportu tələb olunacaq

Экслюзивные новости

Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi