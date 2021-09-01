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С сегодняшнего дня вход в ряд учреждений в Азербайджане будет возможен только при наличии паспорта COVID-19 

С сегодняшнего дня вход в ряд учреждений в Азербайджане будет возможен только при наличии паспорта COVID-19  С 1 сентября в ресторанах, крупных торговых центрах, гостиницах и иных объектах в Азербайджане будут требовать паспорт COVID-19. Как сообщает Report, лица старше 18 лет смогут воспользоваться услугами в этих заведениях только при наличии паспорта COVID-1
Внутренняя политика
1 сентября 2021 г. 00:00
С сегодняшнего дня вход в ряд учреждений в Азербайджане будет возможен только при наличии паспорта COVID-19 

С 1 сентября в ресторанах, крупных торговых центрах, гостиницах и иных объектах в Азербайджане будут требовать паспорт COVID-19.

Как сообщает Report, лица старше 18 лет смогут воспользоваться услугами в этих заведениях только при наличии паспорта COVID-19.

Согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 200 до 400 манатов, а для должностных лиц - от 3000 до 4000 манатов.

С сегодняшнего дня не менее 80% сотрудников государственных учреждений будут обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу вакцины или сертификат об иммунитете от COVID-19. К этим учреждениям относятся:

- медицинские и фармацевтические предприятия независимо от формы собственности;

- научно-образовательные учреждения независимо от формы собственности;

Лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях, также будут обязаны иметь паспорт COVID-19.

Отметим, что срок особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 1 ноября.

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Версия на английском языке COVID-19 passport to be required at entry to some places starting today
Версия на азербайджанском языке Bu gündən bir sıra məkanlara giriş COVID-19 pasportu ilə mümkün olacaq

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