С сегодняшнего дня вход в ряд учреждений в Азербайджане будет возможен только при наличии паспорта COVID-19

С сегодняшнего дня вход в ряд учреждений в Азербайджане будет возможен только при наличии паспорта COVID-19

С 1 сентября в ресторанах, крупных торговых центрах, гостиницах и иных объектах в Азербайджане будут требовать паспорт COVID-19. Как сообщает Report, лица старше 18 лет смогут воспользоваться услугами в этих заведениях только при наличии паспорта COVID-1

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С 1 сентября в ресторанах, крупных торговых центрах, гостиницах и иных объектах в Азербайджане будут требовать паспорт COVID-19. Как сообщает Report, лица старше 18 лет смогут воспользоваться услугами в этих заведениях только при наличии паспорта COVID-19. Согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 200 до 400 манатов, а для должностных лиц - от 3000 до 4000 манатов. С сегодняшнего дня не менее 80% сотрудников государственных учреждений будут обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу вакцины или сертификат об иммунитете от COVID-19. К этим учреждениям относятся: - медицинские и фармацевтические предприятия независимо от формы собственности; - научно-образовательные учреждения независимо от формы собственности; Лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях, также будут обязаны иметь паспорт COVID-19. Отметим, что срок особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 1 ноября. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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