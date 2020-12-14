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С сегодняшнего дня въезд- выезд в Баку и 16 городах и районах приостановлен

С сегодняшнего дня въезд- выезд в Баку и 16 городах и районах приостановлен Учитывая высокий уровень заражения коронавирусом в Азербайджане в последние месяцы, было принято решение о применении на территории страны ужесточенных карантинных мер с целью предотвращения распространения вируса.
Внутренняя политика
14 декабря 2020 г. 00:46
С сегодняшнего дня въезд- выезд в Баку и 16 городах и районах приостановлен

Учитывая высокий уровень заражения коронавирусом в Азербайджане в последние месяцы, было принято решение о применении на территории страны ужесточенных карантинных мер с целью предотвращения распространения вируса.

Как передает Report, согласно постановлению Кабинета Министров, с 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 часов 18 января 2021 года въезд- выезд на территорию городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районные центры Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) ограничен.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Bakıya və 16 şəhər-rayona giriş-çıxış dayandırıldı

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