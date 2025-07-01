С сегодняшнего дня в Азербайджане вступил в силу запрет на браки между двоюродными родственниками

С сегодняшнего дня в Азербайджане официально запрещены браки между двоюродными братьями и сёстрами.

С сегодняшнего дня в Азербайджане официально запрещены браки между двоюродными братьями и сёстрами.

Как сообщает Report, это предусмотрено изменениями в Семейный кодекс, утверждёнными Президентом Ильхамом Алиевым. С 1 июля расширен перечень обстоятельств, при которых заключение брака недопустимо.

К числу таких случаев теперь отнесены:

- дети братьев и (или) сестёр, имеющих общего биологического дедушку и (или) бабушку;

- лица, находящиеся в биологическом родстве: дядя (или тётя) и племянница (или племянник) по брату или сестре.