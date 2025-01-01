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С сегодняшнего дня в Азербайджане повысились прожиточный минимум и критерий нуждаемости

С сегодняшнего дня в Азербайджане повысились прожиточный минимум и критерий нуждаемости С сегодняшнего дня в Азербайджане повысились прожиточный минимум и порог критерия нуждаемости.
Внутренняя политика
1 января 2025 г. 00:00
С сегодняшнего дня в Азербайджане повысились прожиточный минимум и критерий нуждаемости

С сегодняшнего дня в Азербайджане повысились прожиточный минимум и порог критерия нуждаемости.

Как сообщает Report, это отражено в законе о прожиточном минимуме и пороге критерия нуждаемости на 2025 год, утвержденном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Прожиточный минимум на 2025 год установлен в размере 285 манатов по стране, 305 манатов для трудоспособного населения, 232 маната для пенсионеров и 246 манатов для детей.

Критерий нуждаемости для назначения адресной государственной социальной помощи на 2025 год утвержден в размере 285 манатов.

Напомним, что прожиточный минимум на 2024 год составлял 270 манатов по стране, 287 манатов для трудоспособного населения, 222 маната для пенсионеров и 235 манатов для детей.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi artıb

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