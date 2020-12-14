В Азербайджане для выхода из дома необходимо SMS-разрешение

С сегодняшнего дня до 00.00 18 января 2021 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением с

С сегодняшнего дня до 00.00 18 января 2021 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Абшеронском районе, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуваре и Исмаилы (за исключением сел и поселков) граждане смогут покидать дома на 3 часа посредством SMS-разрешения или мобильного приложения «E-Təbib».

Как передает Report, согласно постановлению Кабмина, для того чтобы покинуть место проживания или пребывания, граждане должны отправить SMS на номер 8103, либо получить разрешение по мобильному приложению «E-Təbib» (SMS и разрешения с «E-Təbib» бесплатные).

Текст SMS-сообщения должен содержать один из нижеследующих двух индексов, а также информацию, подтверждающую личность человека:

Цифра 1 - в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 3 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом (в случае возникновения необходимости передвижения между районами или городами) и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции);

Цифра 2 - в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств, использования банковских и почтовых услуг, в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение выдается 1 раз в день на 3 часа), для лиц, покидающих место пребывания в связи с необходимостью использования государственных услуг, срок возврата определяется справкой, выданной соответствующей госструктурой).

Идентификационная информация заключается в следующем:

Для граждан Азербайджанской Республики - номер и серия удостоверения личности (например, AZE11111111).

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, - серия и номер разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MII (DYI) 1111111).

Для иностранцев или лиц без гражданства, чье временное пребывание на территории Азербайджанской Республики было продлено, - номер и серия решения о продлении временного пребывания (MOM 1111111).

Образец: для оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов повседневного спроса, а также лекарств, использования банковских и почтовых услуг нужно отправить SMS-сообщение следующего содержания: 2 AZE 1111111.

В ответном SMS-сообщении информационной системы электронного правительства указывается срок действия разрешения. Человек может покинуть место жительства только после получения положительного ответа.

Не требуется отправлять SMS, чтобы покинуть место жительства в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья. Кроме того, при вызове в суд или в правоохранительные органы лица покидают место жительства без отправки SMS-сообщения, в этом случае они должны представить соответствующий документ полиции.

В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS, можно обращаться в колл-центр 9108 ASAN Хidmet.

Для присутствия на похоронах близкого разрешение следует получить через колл-центр 102 Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел.

При передвижении лиц обязательно наличие при них документов, удостоверяющих личность.