С портала icaze.e-gov.az началось удаление не соответствующих правилам разрешений

С сегодняшнего дня началось автоматическое удаление с портала разрешений, противоречащих правилам карантинного режима.

Как сообщает Report, Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана регулярно анализируется информация, зарегистрированная по "Системе получения и мониторинга разрешений в период действия особого карантинного режима".

Анализ показал, что должностными лицами юридических лиц и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, при внесении данных о работниках на портал icaze.e-gov.az нарушается решение №124 Кабмина от 2 апреля 2020 года "О дополнительных мерах по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана".

У юридических и физических лиц потребовали с 9 апреля удалить не соответствующую правилам карантинного режима информацию относительно:

- Лиц, не имеющих служебных и трудовых договоров

- Работников частных юридических лиц, на продолжение деятельности которых не было дано разрешение, за исключением работников охраны и технической безопасности

- Работников старше 65 лет, которым на выход из дома наложено ограничение в связи с карантинным режимом.

В то же время у юридических и физических лиц потребовали определить предел числа лиц, которые в период особого карантинного режима должны присутствовать на рабочих местах, и удалить с портала разрешения других работников, которые могут работать из дома и их присутствие на рабочем месте не обязательно.