С начала российско-украинской войны в Азербайджан прибыло более 100 тыс. граждан Украины

С начала российско-украинской войны в Азербайджан прибыло более 100 тыс. граждан Украины С марта 2022 года по июль текущего года в Азербайджан прибыло 2 млн 176 тыс. 436 граждан России и Украины.
Внутренняя политика
20 августа 2025 г. 11:03
С начала российско-украинской войны в Азербайджан прибыло более 100 тыс. граждан Украины

С марта 2022 года по июль текущего года в Азербайджан прибыло 2 млн 176 тыс. 436 граждан России и Украины.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, 2 млн 67 тыс. 278 прибывших в страну - граждане России, а 109 тыс. 158 - граждане Украины.

При этом число граждан России, прибывших в Азербайджан в январе-июне 2025 года, составило 314 тыс. 549 человек, а число граждан Украины - 17 тыс. 138 человек.

Отметим, что российско-украинская война началась 24 февраля 2022 года.

Версия на азербайджанском языке Müharibə başlayandan bu günədək 100 mindən çox Ukrayna vətəndaşı Azərbaycana gəlib

