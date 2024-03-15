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В январе в Азербайджане родились 278 близнецов

В январе в Азербайджане родились 278 близнецов С начала 2024 года в Азербайджане родились 278 близнецов и 12 тройняшек.
Внутренняя политика
15 марта 2024 г. 11:26
В январе в Азербайджане родились 278 близнецов

В январе 2024 года в Азербайджане родились 278 близнецов и 12 тройняшек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В первый месяц года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции было зарегистрировано 8 389 новорожденных, и по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 11,5 до 9,7.

Среди рожденных детей удельный вес мальчиков составил 52,1%, а удельный вес девочек - 47,9 %.

Кроме того, в январе в Азербайджане родились 278 близнецов и 12 тройняшек.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 278 əkiz, 12 üçəm doğulub

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