В январе в Азербайджане родились 278 близнецов

С начала 2024 года в Азербайджане родились 278 близнецов и 12 тройняшек.

В январе 2024 года в Азербайджане родились 278 близнецов и 12 тройняшек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В первый месяц года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции было зарегистрировано 8 389 новорожденных, и по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 11,5 до 9,7.

Среди рожденных детей удельный вес мальчиков составил 52,1%, а удельный вес девочек - 47,9 %.

Кроме того, в январе в Азербайджане родились 278 близнецов и 12 тройняшек.