С начала деятельности Конституционного суда Азербайджанской Республики проходит 25 лет

"Как высший орган конституционного правосудия Конституционный суд своей эффективной деятельностью сыграл существенную роль в обеспечении стабильности правовой системы Азербайджанской Республики, ее устойчивом развитии, интеграции национального законодател

"Как высший орган конституционного правосудия Конституционный суд своей эффективной деятельностью сыграл существенную роль в обеспечении стабильности правовой системы Азербайджанской Республики, ее устойчивом развитии, интеграции национального законодательства в современную мировую правовую систему, дальнейшем повышении правовой культуры в обществе, превратился в надежного гаранта прав человека.

Уверен, что Конституционный суд как активный участник процесса строительства правового государства в Азербайджане и впредь будет продолжать вносить вклад в развитие демократических и правовых ценностей в нашей стране".

Из поздравительного послания Президента Азербайджанской Республики

господина Ильхама Алиева коллективу Конституционного суда по случаю

25-летнего юбилея Конституционного суда Азербайджанской Республики

В этот день исполняется 25 лет с начала деятельности в Азербайджанской Республике высшего органа конституционного правосудия – Конституционного суда. В 90-х годах ХХ столетия Азербайджан, пройдя через сложный период, восстановил государственную независимость, лишь после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству страной в Азербайджане стали возможны строительство демократического, правового и светского государства и становление гражданского общества, приняв Конституцию Азербайджанской Республики и другие законодательные акты, наша страна продемонстрировала всему миру приверженность общечеловеческим ценностям, идеалам правового государства, принципам справедливости и гуманизма.

За годы, прошедшие после принятия Конституции, основу устойчивого и динамичного развития Азербайджана составила именно нашедшая отражение в Основном законе идея демократического, правового, социального государства, была осуществлена широкомасштабная деятельность, направленная на надежную защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение достойного уровня жизни граждан Азербайджана и улучшение их благосостояния.

Широкая закрепленность прав и свобод человека и гражданина как одной из главных ценностей, к которым человечество шло на протяжении многих лет, а также механизмов их реализации являлись важнейшими достижениями Конституции государства, которое только что обрело независимость. Опирающаяся на универсальные ценности Конституция Азербайджанской Республики и сегодня обладает широким правовым, политическим и идеологическим потенциалом и служит благополучию азербайджанского народа.

Одним из существенных новшеств, привнесенных Конституцией в правовую систему Азербайджана, являлось создание органа конституционного надзора - института, который не был характерен для истории нашей государственности до того времени.

В современном мире институт конституционного надзора воспринимается как один из надежных механизмов обеспечения верховенства права, демократизации системы власти, а также защиты прав и свобод человека.

Следует отметить, что в Конституции определены место и роль Конституционного суда в системе государственных органов, а также круг его полномочий. 21 октября 1997 года был принят Закон Азербайджанской Республики "О Конституционном суде", с назначением 14 июля 1998 года Постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики судей Конституционного суда и Указом, подписанным спустя 4 дня великим лидером Гейдаром Алиевым с целью обеспечения независимости Конституционного суда и правового статуса его судей, Конституционный суд официально приступил к деятельности. С этой точки зрения трудно переоценить огромные заслуги общенационального лидера нашего народа, выдающегося государственного и политического деятеля Гейдара Алиева в развитии идей конституционализма в нашей стране, начале реальной деятельности органа конституционного надзора, обеспечении его независимости, усилении социального обеспечения и защиты судей.

Конституционный суд является органом конституционного надзора с широкими полномочиями. Посредством компетенции проверять соответствие нормативно-правовых актов Конституции Конституционный суд, в первую очередь, преследует цель обеспечения предусмотренного законодательством верховенства Конституции. При выявлении несоответствия проверяемой нормы или какой-либо ее части Конституции или акту, имеющему большую силу, чем данная норма, Конституционный суд объявляет ее утратившей силу. Тем самым соответствующее положение данного нормативно-правового акта утрачивает юридическую силу и не применяется на территории Азербайджанской Республики.

Порой Конституционный суд на основании соответствующего запроса, осуществляя полномочия по проверке соответствия нормативно-правовых актов Конституции и законам, приходит к выводу о необходимости непосредственного направления регулирования вопроса и правоприменительной практики и дает толкование соответствующих норм законодательства.

Одним из важных полномочий Конституционного суда является толкование Конституции и законов. Учитывая значение официального толкования нормативно-правового акта с точки зрения формирования конкретной правовой практики в законодательстве, Конституционный суд устанавливает правильное применение на практике той или иной нормы в рамках взаимного сотрудничества с другими государственными органами. При толковании нормативно-правового акта разъясняется содержание его норм, их место в законодательстве, а также определяются их функциональные и иные связи с другими нормами, регулирующими различные аспекты того же вида общественных отношений. В результате официального толкования, данного Конституционным судом, одновременно устраняются существующие пробелы в области правового регулирования, законодательные нормы применяются к части общественных отношений, оставшейся вне правового регулирования, с учетом конституционных принципов. В результате официального толкования норм законодательства правоприменительная практика, будучи направлена в едином порядке, создает важные условия для развития правовой системы нашей страны и эффективного осуществления правосудия.

Анализируя в целом 25-летнюю деятельность Конституционного суда, следует отметить, что из принятых Пленумом 374 постановлений 347 были направлены на защиту прав и свобод человека. Кроме того, 153 из представляющих важное значение постановлений, принятых Пленумом Конституционного суда, были связаны с толкованием законов, а 3 постановления – толкованием соответствующих статей Конституции.

Азербайджанское государство, закрепив гарантию прав и свобод человека и гражданина как высшую цель государства, демонстрирует в своей деятельности приверженность человеческому фактору, важности защиты прав человека и гуманистическим ценностям. Постоянно осуществляемые в Азербайджане процессы демократизации и выполнение обязательств, которые наша страна приняла при вступлении в Совет Европы, обусловили необходимость дальнейшего усовершенствования правовых механизмов защиты прав и свобод человека и проведения соответствующих конституционных реформ.

Несмотря на то, что Конституция занимает в жизни государства и общества позицию основного закона, требования глобализирующегося мира, происходящие в стране общественное развитие и социально-экономические преобразования требуют внесения в текст Конституции изменений, соответствующих велению времени. Со дня принятия Конституции в ее текст были внесены существенные дополнения и изменения в результате всенародного голосования, проведенного 24 августа 2002 года, 18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года. Внесенные в Конституцию изменения были направлены на дальнейшее усовершенствование механизмов защиты прав и свобод человека и развитие деятельности государственных органов в этой области.

Как известно, в результате изменений, внесенных в Конституцию референдумом, проведенным 24 августа 2002 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, статья 130, предусматривающая основные полномочия Конституционного суда, была дополнена частями V, VI и VII, тем самым расширен круг субъектов, обладающих правом обращения в орган конституционного правосудия, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, суды и частные лица получили право непосредственно обращаться в Конституционный суд.

В результате расширения круга субъектов, обладающих правом обращения в Конституционный суд, каждый в целях восстановления нарушенных прав и свобод человека получил право обжаловать нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти, муниципальные и судебные акты, нарушающие его права и свободы. Тем самым заявители по конституционной жалобе обрели более эффективный механизм для защиты и восстановления своих прав, а Конституционный суд получил возможность более активного участия в регулировании общественных отношений, связанных с правами человека. Здесь привлекает внимание тот факт, что предусмотренное частью V статьи 130 Конституции выражение "каждый" закрепило возможность обращения в Конституционный суд не только граждан Азербайджанской Республики, но и иностранцев и лиц без гражданства. Следует отметить, что этот подход присущ очень прогрессивному и лишь правовому государству. В период деятельности Конституционного суда непосредственные жалобы в наш Суд подаются и иностранными гражданами, эти жалобы изучаются в рамках предоставленных законодательством полномочий, итогом становится принятие соответствующих постановлений.

В результате внесенных в Основной закон дополнений и изменений уполномоченный по правам человека (омбудсмен) также получил право подавать запрос в связи с нарушающими права и свободы человека нормативными актами органов законодательной и исполнительной власти, муниципальными и судебными актами, а суды – обращаться в связи с толкованием Конституции и законов по вопросам реализации прав и свобод человека.

Конституционный суд, как высший орган конституционного правосудия, всегда осуществляет деятельность в рамках взаимного сотрудничества с другими судами. Обращения судов касаются толкования положений законодательства по вопросам, охватывающим различные сферы права, включают важные вопросы, связанные с устранением неопределенности, возникшей в связи с правильным применением нормы того или иного нормативно-правового акта и формированием имеющегося опыта в едином направлении. Это свидетельствует о том, что суды, глубоко осознавая значение реализации прав человека и ответственность за это, заручившись позицией Конституционного суда в устранении возникшей неопределенности, стараются добиться принятия справедливых решений.

После всенародного голосования 2002 года и вступления в силу с января 2004 года нового Закона "О Конституционном суде", подготовленного с участием экспертов и специалистов Совета Европы, в Конституционном суде начал действовать институт индивидуальных жалоб. Институт конституционной жалобы составляет одну из надежных форм обеспечения защиты прав и свобод человека, верховенства Конституции и является весьма важным с точки зрения непосредственного применения норм Основного закона. В решениях, принятых на основе индивидуальных жалоб, сформированы важные правовые позиции, связанные не только с восстановлением нарушенных прав и свобод заявителей, но и осуществлением конкретных прав.

Наряду с полномочиями, предусмотренными в статье 130 Конституции, Конституционный суд в установленном законом порядке проверяет и утверждает достоверность результатов выборов депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, официально обнародует сообщение об итогах выборов Президента Азербайджанской Республики, дает предварительное заключение относительно предложенных в текст Конституции изменений, а также осуществляет другие предусмотренные Конституцией полномочия.