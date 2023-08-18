С ноября 2020 года обнаружены останки почти 500 человек, пропавших в годы I Kарабахской войны

С 10 ноября 2020 года по 18 августа обнаружены останки порядка 500 человек, считавшихся пропавшими без вести в ходе Первой карабахской войны.

С 10 ноября 2020 года по 18 августа обнаружены останки порядка 500 человек, считавшихся пропавшими без вести в ходе Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

"После подписания трехстороннего заявления фрагменты останков 120 из них были переданы армянами в перемешанном состоянии. В результате проведенных экспертами исследований и соответствующих экспертиз стало ясно, что эти останки были грубо и непрофессионально выкопаны, с нарушением всех норм, и были собраны в мешки и переданы в перемешанном состоянии. Такое отношение к человеческим останкам создает серьезные трудности в процессе их идентификации", - сказал он.