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С кандидатами на должность судьи будет проведен тестовый экзамен

С кандидатами на должность судьи будет проведен тестовый экзамен В Азербайджане в декабре этого года будет проведен тестовый экзамен с кандидатами на должность судьи.
Внутренняя политика
2 июля 2024 г. 10:34
С кандидатами на должность судьи будет проведен тестовый экзамен

В Азербайджане в декабре этого года будет проведен тестовый экзамен с кандидатами на должность судьи.

Об этом Report сообщили в Судебно-правовом совете.

Было отмечено, что первый этап конкурса пройдет 15 декабря.

На сайте Судебно-правового совета (jlc.gov.az) размещена "Памятка кандидата на должность судьи", содержащая аннотацию экзаменационных вопросов, примеры экзаменационных вопросов, а также правила проведения экзамена.

Документы принимаются Избирательным комитетом судей в рабочие дни, в том числе по электронной почте ([email protected]).

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Версия на азербайджанском языке Hakimliyə namizədlərlə test imtahanı keçiriləcək 

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