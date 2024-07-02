С кандидатами на должность судьи будет проведен тестовый экзамен

В Азербайджане в декабре этого года будет проведен тестовый экзамен с кандидатами на должность судьи.

В Азербайджане в декабре этого года будет проведен тестовый экзамен с кандидатами на должность судьи.

Об этом Report сообщили в Судебно-правовом совете.

Было отмечено, что первый этап конкурса пройдет 15 декабря.

На сайте Судебно-правового совета (jlc.gov.az) размещена "Памятка кандидата на должность судьи", содержащая аннотацию экзаменационных вопросов, примеры экзаменационных вопросов, а также правила проведения экзамена.

Документы принимаются Избирательным комитетом судей в рабочие дни, в том числе по электронной почте ([email protected]).