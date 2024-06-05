С июля будет запущен проект мобильного обслуживания НПО на освобожденных территориях

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана запускает с июля проект мобильного обслуживания для проживающих на освобожденных территориях.

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана запускает с июля проект мобильного обслуживания для проживающих на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Проект предусматривает организацию бесплатных выездных услуг для целевых групп населения в соответствии с местными потребностями. Представителям НПО будут оплачены транспортные расходы, проживание и питание на период пока они будут оказывать услуги гражданам в соответствии с профилем своей деятельности.

В перечень этих услуг входят тренинги по защите от мин и неразорвавшихся боеприпасов, курсы профподготовки и др.