​Съезд ПННА состоится в следующем году

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Съезд оппозиционной Партии национальной независимости Азербайджана (ПННА) состоится в 2016 году.

Об этом заявил Report исполняющий обязанности председателя ПННА Арзухан Ализаде.

Он отметил, что решить некоторые технические дела до конца года не представляется возможным: "В настоящее время внутри партии проходят обсуждения относительно даты съезда. Пока мы не смогли принять заключительное решение".

А.Ализаде отметил, что кандидаты на пост председателя партии станут известны после назначения даты съезда.

Отметим, что 27 октября председатель партии Юсиф Багирзаде подал в отставку. Обязанности председателя ПННА исполняет главный секретарь Арзухан Ализаде.